В Москве за несколько часов выпала четверть месячной нормы осадков

Сегодня в Москве и области прошли сильные дожди, которые привели к неожиданному образованию «водоёма» прямо на одной из главных магистралей столицы — МКАД. У водителей, которые оказались в этой ситуации, есть два варианта действий: остановиться и оценить обстановку или попытаться проехать, но нет гарантии, что они доберутся до места назначения сухими.

В Департаменте транспорта сообщили, что на 16-м километре затруднено движение. На месте работают экстренные службы. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные пути.

В центре Москвы за какие-то пару часов с небольшим выпало почти 25% от месячной нормы осадков, как сообщает Телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы. Сразу в нескольких районах столицы фиксируются сильные подтопления

Прогнозируется, что до конца дня погодные условия будут оставаться неблагоприятными. Ожидается дождь, местами сильный, а также гроза и град. При грозе возможно усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что жара в Москве и области сменилась сильнейшим ливнем с градом.