В Москве за несколько часов выпала четверть месячной нормы осадков
Озеро на МКАД: Москва уходит под воду после чудовищного ливня
Фото: [Тропические ливни накрыли Москву/Медиасток.рф]
Сегодня в Москве и области прошли сильные дожди, которые привели к неожиданному образованию «водоёма» прямо на одной из главных магистралей столицы — МКАД. У водителей, которые оказались в этой ситуации, есть два варианта действий: остановиться и оценить обстановку или попытаться проехать, но нет гарантии, что они доберутся до места назначения сухими.
В Департаменте транспорта сообщили, что на 16-м километре затруднено движение. На месте работают экстренные службы. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные пути.
В центре Москвы за какие-то пару часов с небольшим выпало почти 25% от месячной нормы осадков, как сообщает Телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы. Сразу в нескольких районах столицы фиксируются сильные подтопления
Прогнозируется, что до конца дня погодные условия будут оставаться неблагоприятными. Ожидается дождь, местами сильный, а также гроза и град. При грозе возможно усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.
Ранее сообщалось, что жара в Москве и области сменилась сильнейшим ливнем с градом.