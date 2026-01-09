«Черный день на мебельной фабрике». Взрыв котла в Нижнем Тагиле унес жизнь человека

В Нижнем Тагиле произошло чрезвычайное происшествие на одном из производственных объектов, вследствие чего погиб человек.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, на территории мебельной фабрики произошел взрыв твердотопливного котла.

Сигнал о возгорании на площади около одного квадратного метра, а также о частичном разрушении стены (площадь обрушения составила 50 кв. м), поступил в оперативные службы в 17:12 по местному времени. В ходе осмотра места происшествия спасателями был обнаружен погибший мужчина.

Для ликвидации последствий инцидента привлечены значительные силы: на площадке задействованы 13 единиц специальной техники и 42 сотрудника экстренных ведомств. Работа на месте продолжается.

