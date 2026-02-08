Черный список водоканала: в 15 округах российского региона нашли нестандартные пробы питьевой воды

Итоги масштабного социально-гигиенического мониторинга в Пермском крае, проведенного Роспотребнадзором в прошлом году, выявили неоднозначную ситуацию. Несмотря на общее улучшение микробиологических показателей, питьевая вода в пятнадцати территориях региона по-прежнему не соответствует нормативам. Об этом сообщает PERM.KP.RU .

Надзорное ведомство провело исследование в 166 контрольных точках водораспределительной сети, анализируя ключевые показатели биологической безопасности. Всего было изучено 2037 проб. Сравнение с данными 2024 года показывает положительную динамику: удельный вес проб с отклонениями снизился с 5,1% до 3,6%.

Однако география проблем остается широкой. Нестандартные пробы зафиксированы в Березовском, Кишертском, Кунгурском, Суксунском, Очерском, Частинском, Александровском, Горнозаводском, Губахинском, Еловском, Октябрьском, Осинском, Чайковском, Пермском округах и в городе Березники.

Параллельно специалисты оценили радиационную обстановку. После 357 замеров мощности гамма-излучения на открытой местности максимальный показатель был отмечен в Чусовском и Губахинском округах. Он составил 0,17 микрогрей в час при допустимой норме в 0,3 мкГр/ч. Таким образом, радиационный фон в Прикамье был охарактеризован как благополучный.

Третьим направлением мониторинга стала безопасность почвы в зонах массового отдыха населения. Из 255 взятых проб в 95% случаев почва показала чистую степень микробиологического загрязнения. Это указывает на то, что основные риски для здоровья жителей края, согласно отчету надзорного ведомства, связаны именно с качеством питьевой воды в отдельных муниципалитетах, а не с состоянием грунта или радиационным фоном.

Ранее сообщалось, что анапские блогеры пришли в ярость: из курорта сделали мазутный Чернобыль.