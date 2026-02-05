«Информационно похоронили курорт»: почему заявление Поповой вызвало бунт в Анапе?

В курортной Анапе разразился публичный скандал между федеральными чиновниками и местным сообществом из-за перспектив открытия пляжей. Заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что пляжи пока нельзя открывать, вызвало шквал критики от анапских блогеров, которые обвинили власти в нанесении непоправимого репутационного ущерба курорту.

Блогер Андрей Маковозов заявил, что даже потенциально позитивное решение к маю уже не спасёт сезон-2026, так как туристы к тому времени выберут другие направления. Он использовал резкую аналогию: «В прошлом году сделали из Анапы «мазутный Чернобыль». И только вроде все затихло... так нет, Совет Федерации просто информационно похоронил курорт».

В ответ сообщество перешло от слов к делу. Блогер Макс Анапский объявил о сборе средств на независимые лабораторные пробы морской воды в ключевых точках побережья (Витязево, Джемете, Центральный пляж), поскольку официальные данные, по его словам, туристам не представлены.

«Мы дадим важную информацию, пусть условно 100 человек сомневающихся решит ехать, они потратят в Анапе 1 млн. руб.», — пояснил он свою экономическую мотивацию.

Несмотря на остроту конфликта, блогеры призывают туристов не отменять бронирования. Ситуацию пытается урегулировать сенатор от края Александр Трембицкий, заявивший о необходимости найти компромисс для открытия пляжей.

Ранее сообщалось, что пляжного сезона в Анапе в 2026 году снова не будет из-за крушения танкеров.