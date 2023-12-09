Украинцы давно поняли, что у них нет шансов победить Россию, поэтому стараются просто выжить. Сопротивление оказывают только самые упертые националисты.

Эксперт Штепан Котрба дал интервью чешской газете Parlamentní listy. В нем он выразил мнение, что уже через пару десятков лет на Украине радикально изменится сознание граждан страны.

«Через 20 лет никто не пожалеет о смерти погибших поклонников Бандеры. Может, даже их выжившие родственники. Допускаю, что им будет стыдно, что их так удалось обмануть», - указал он.

Аналитик считает, что самые лучшие граждане сейчас те, кто любым способом уклоняется от армии. Даже на Западе поняли, что российская армия выигрывает конфликт, поскольку имеет явный перевес и в численности, и в вооружении.