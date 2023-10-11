Четверть представителей малого и среднего бизнеса в РФ считают полезным обращение к астрологам и экстрасенсам

«Полезным» или «скорее полезным» при принятии бизнес-решений использование различных эзотерических инструментов считают 24% представителей российского малого и среднего бизнеса. Такие данные опроса IFORS Research приводит «Ъ».

Речь идет об обращении к астрологам, нумерологам, экстрасенсам, гадалкам и т.п.

Треть опрошенных уже имели подобный опыт, и процент разочаровавшихся среди них очень невысок. В надежде получить прибыль чудесным образом предприниматели готовы вновь обратиться к эзотерическим инструментам.

По «жанрам» лидерство уверенно держат астрологи (29%), на втором месте – нумерологи (12%), далее следуют предсказатели по картам таро и рунам.