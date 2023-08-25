Четыре бригады и один полк ВС РФ получили гвардейские звания от Путина

Как сообщает сайт aif.ru , один полк и четыре бригады Вооруженных сил России были признаны гвардейскими президентом России Владимиром Путиным. Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте с правовой информацией.

Согласно данным, гвардейское звание получили четыре бригады: восьмая зенитная ракетная Шавлинская ордена Кутузова бригада, 18 бригада армейской авиации ВС РФ, а также 238 артиллерийская и 107 ракетная Мозырьская ордена Ленина Краснознаменная бригады.

Помимо прочего, это же звание российский лидер присвоил и 70 мотострелковому полку. Теперь при его упоминании нужно обязательно учитывать слово «гвардейский».

Стоит отметить, что почетные звания были получены за проявление массового героизма и отваги во время проведения спецоперации. Также военные служат отличным примером стойкости и мужества.