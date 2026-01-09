«Четыре часа ада в небе». Мужчина сходил по-большому в салоне самолета, летевшего из Сочи в Санкт-Петербург

Перед самым вылетом воздушного судна из Сочи в Санкт-Петербург на борту произошел неприятный инцидент с участием одного из пассажиров.

Представители сервиса «Авиасейлс» подтвердили данную информацию, отметив, что событие причинило существенный дискомфорт всем пассажирам, уже занявшим свои места в салоне.

Согласно имеющимся данным, причиной конфуза стала невозможность для одного из пассажиров своевременно посетить туалетную комнату. Это привело к тому, что в пассажирском салоне быстро распространился интенсивный и крайне неприятный запах, нарушивший атмосферу комфорта.

Несмотря на открытое возмущение и недовольство многих людей, оказавшихся в замкнутом пространстве с устойчивым «амбре», авиакомпания приняла решение не задерживать вылет. В результате рейс отправился по расписанию, и его четырехчасовая продолжительность стала серьезным испытанием для обоняния и нервов пассажиров.

Как стало известно, последствия инцидента могут получить юридическое продолжение. Один из граждан, находившихся на том злополучном рейсе, намерен инициировать судебный иск с требованием взыскать с перевозчика коллективную компенсацию. В исковом заявлении будут указаны такие основания, как причинение морального вреда и грубое нарушение гарантированных условий комфорта во время авиаперелета.

