Четыре дня работы: в России стартовала короткая неделя

В России началась короткая рабочая неделя. Согласно производственному календарю, она продлится всего четыре дня — с 27 по 30 апреля включительно.

Как поясняется в календаре, последняя неделя апреля стала короче из-за того, что в этом году День весны и труда выпадает на пятницу. При пятидневном графике этот день официально признан нерабочим и выходным.

Такая же четырехдневная рабочая неделя была в конце февраля, когда празднование Дня защитника Отечества пришлось на понедельник, а также в марте — в честь Международного женского дня.

Ранее сообщалось о том, что май 2026 года оказался самым невыгодным месяцем для отпуска.