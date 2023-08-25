Четыре муниципалитета ЯНАО переводят старшеклассников на отдельное обучение

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , в рамках региональной программы «Школа ступеней» четыре муниципалитета Ямало-Ненецкого автономного округа переходят на отдельное обучение старшеклассников.

Новая программа направлена на территориальное разделение школ, чтобы предоставить старшим классам отдельные здания и большую свободу в выборе образовательных профилей.

Благодаря этому шагу получится подготовить успешных и конкурентоспособных выпускников, которые смогут поступить в ведущие вузы страны. Такое мнение выразил Дмитрий Артюхов, являясь губернатором ЯНАО.

Известно, что уже в этом учебном году старшеклассники Салехарда, Лабытнанги, а также Губкинского и Тазовского района смогут получить образование отдельно от младших классов.