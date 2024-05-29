Четыре «народные тропы» благоустроят в Городском округе Пушкинский в начале июня
Фото: [пресс-служба администрации г.о Пушкинский]
В Городском округе Пушкинский в 2024 году благоустроят четыре пешеходные дорожки, сообщает Администрация округа.
Работы выполнят в рамках реализации региональной программы «Пешком».
При определении мест, где будет проходит тропа, в первую очередь учитывают пожелания горожан и фактическую потребность прохода.
В Администрации муниципалитета проинформировали, что работы по облагораживанию двух троп уже выполнены, в частности, вдоль гимназии № 6 по направлению к отделению почты в Северном микрорайоне Красноармейска, а также в поселке Правдинском на участке дороги от улиц первой Проектной до второй Проектной.
Площадь каждой дорожки составляет более 500 квадратных метров.
Работы будут завершены до 4 июня.
Согласно данным, опубликованным на сайте министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО, еще две дорожки проложат в селе Тарасовка.
Первая начнется от улицы Центральной и закончится у проезда.
Вторая — вдоль Центрального пруда.
Она позволит комфортно передвигаться жителям села от проезда до ворот детского сада «Колосок».
В Администрации уточнили, что работы по второму участку уже стартовали.
Площадь тропы составит более 300 квадратных метров.
В рамках реализации проекта в 2023 году благоустроили четыре тропы.