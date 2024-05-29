Четыре «народные тропы» благоустроят в Городском округе Пушкинский в начале июня

При определении мест, где будет проходит тропа, в первую очередь учитывают пожелания горожан и фактическую потребность прохода.

В Городском округе Пушкинский в 2024 году благоустроят четыре пешеходные дорожки, сообщает Администрация округа.

В Администрации муниципалитета проинформировали, что работы по облагораживанию двух троп уже выполнены, в частности, вдоль гимназии № 6 по направлению к отделению почты в Северном микрорайоне Красноармейска, а также в поселке Правдинском на участке дороги от улиц первой Проектной до второй Проектной.

Площадь каждой дорожки составляет более 500 квадратных метров.

Работы будут завершены до 4 июня.

Согласно данным, опубликованным на сайте министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО, еще две дорожки проложат в селе Тарасовка.

Первая начнется от улицы Центральной и закончится у проезда.

Вторая — вдоль Центрального пруда.

Она позволит комфортно передвигаться жителям села от проезда до ворот детского сада «Колосок».

В Администрации уточнили, что работы по второму участку уже стартовали.

Площадь тропы составит более 300 квадратных метров.

В рамках реализации проекта в 2023 году благоустроили четыре тропы.