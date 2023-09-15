Четырехлетней девочке оторвало пальцы эскалатором в подмосковном Реутове

Инцидент произошел в пятницу вечером, 15 сентября, в торговом центре «Шоколад» в городе Реутов, Московской области. Как передает Shot. ребенок споткнулся во время движения по эскалатору и рука девочки рука застряла между ступенями, которые продолжали движение.

Как приводится в публикации, мать и отец ребенка смогли аккуратно извлечь руку ребенка. девочка была экстренно госпитализирована, однако пальцы ей пришлось ампутировать.

В настоящее время здоровье ребенка вне опасности, по факту произошедшего полиция проводит проверку.