Четырехлетний мальчик в Саратове задохнулся во время игры с котенком

Как передает SHOT, трагический инцидент произошел накануне в четверг, 16 ноября, в одной из саратовских многоэтажек. Бабушка недоглядела за внуком, которого ей доверили родители.

Согласно рассказу пожилой женщины, Володя (имя изменено) играл со своим котенком привязанным к двери шнурком. Пока бабушка занималась делами по дому, четырехлетний ребенок сначала запутался в шнурке, затем повис на нем и, в итоге, задохнулся.

Женщина обнаружила уже бездыханное посиневшее тело малыша. Приехавшие на место медики констатировали смерть ребенка.

По факту произошедшего прокуратура начала проверку. Как отметили в полиции, признаков насильственной смерти на теле погибшего мальчика не обнаружено.

Ранее сообщалось, что тела двух российских граждан нашли в долине реки Парвати в предгорьях индийских Гималаев.