Тела двух россиян с предсмертной запиской обнаружены в Гималаях на севере Индии

Как информирует ТАСС со ссылкой на индийскую полицию, тела двух российских граждан нашли в долине реки Парвати в районе населенного пункта Маникаран индийского штата Химачал-Прадеш в предгорьях Гималаев.

Отмечается, что на телах мужчины и женщины зафиксированы ранения. Ари этом установлено, что они не являлись смертельными. Правоохранители пока не видят видит криминальный след в произошедшем.

«Тела мужчины и женщины найдены у горячего источника», — сказано в заявлении полиции.

В гостевом доме, где проживала российская пара, обнаружена записка на английском языке. В ней россияне просят передать все свои личные вещи родственникам через российское посольство в Индии.