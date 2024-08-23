Четырнадцать новых инвестиционных школ откроются в День знаний в Подмосковье

Напоминаем, что девелоперы построили данные общеобразовательные учреждения за счет внебюджетных источников финансирования вместе с жилыми кварталами, обеспечив тем самым комплексное и сбалансированное развитие территорий.

Так, например, уже готова школа, рассчитанная на 1375 учеников, в ЖК «Отрада» городского округа Красногорск. Девелопер проекта — ГК «Отрада». В школе расположены кружки, спортивные секции, танцы, художественная гимнастика, различные интеллектуальные секции, которые смогут как ученики школы, так и дети, живущие неподалеку, и учащиеся в других школах.

А школа на 900 мест построена в ЖК «Томилино Парк» городского округа Люберцы. Девелопер — группа «Самолет». В новой трехэтажной школе запроектированы универсальные и специализированные учебные кабинеты, лаборантские и мастерские. Для первоклассников в здании оборудованы игровые и спальни, где дети смогут проводить тихий час.