Четырнадцатилетняя девочка умерла в Екатеринбурге после употребления пива

ЧП случилось в Орджоникидзевском районе города. Там школьница пришла в гости к своему другу, и тот предложил ей вместе выпить крепкого пива. Девушка согласилась, но вскоре после употребления спиртного почувствовала себя плохо. Позже этот знакомый обнаружил, что девочка очень тяжело дышит, после чего вызвал для нее скорую помощь. Но медики приехали слишком поздно, им оставалось уже только констатировать смерть ребенка. Данные об этом появились в социальных сетях.

Выяснилось, что девушка принимала таблетки, при которых запрещено употреблять спиртные напитки. Судя по всему, это и стало причиной внезапной смерти. Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства данного дела.