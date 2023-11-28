Чиновник из ХМАО сознался в том, что он сел за руль будучи пьяным

Как пишет KP.RU , глава Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа признался в вождении в нетрезвом состоянии.

Павел Артеев, глава Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа, был задержан полицейскими по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии.

Согласно официальной информации, чиновник был задержан двадцать пятого ноября сотрудниками ГИБДД в поселке Березово. В момент дорожно-транспортного происшествия он находился за рулем автомобиля Hyundai Creta. Сообщается, что Артеев не справился с управлением, из-за чего съехал в кювет.

Несмотря на произошедшее, чиновник выразил готовность понести наказание, предусмотренное законом. Однако он отказался от медицинского освидетельствования.

Следует отметить, что подобные эпизоды свидетельствуют о важности соблюдения правил дорожного движения и ответственного отношения к управлению автотранспортом, особенно для представителей власти, чьи поступки могут служить образцом для других граждан.

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