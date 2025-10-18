Чиновнику из Калининграда грозит тюрьма из-за двух скамеек

Фото: [ Закрытые от непогоды лавочки в Центральном городском парке им. М.И. Калинина в Королеве летом/Медиасток.рф ]

Фигурантом уголовного дела о мошенничестве стал заместитель председателя комитета городского хозяйства и строительства. Информацию о задержании подтвердила пресс-служба областного суда, распространив соответствующее сообщение в своем Telegram-канале.

Личность подозреваемого пока не разглашается. Следствие располагает данными, что чиновник организовал закупку для одного из городских парков двух скамеек, изготовленных из мраморизованного известняка, по цене, которая существенно превышала их реальную стоимость. По предварительной оценке, ущерб от его действий, выраженный в разнице между рыночной и завышенной стоимостью объектов, составил более одного миллиона рублей. За совершение данного преступления обвиняемому грозит тюремное заключение на срок до десяти лет.

Ранее сообщалось о том, что чиновник в Башкирии встретил ФСБ смехом перед своим арестом за взятку.