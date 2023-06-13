Численность женщин в Рязанской области более чем на 100 тыс. человек больше мужчин

В Рязанской области количество женщин более чем на 100 тыс. человек больше, чем мужчин. Об этом сообщает 7info со ссылкой на территориальный орган статистики.

Отмечается, что общая численность населения региона – 1,1 млн человек, из которых только почти 30% являются сельских территорий.

Уточняется, что каждая третья женщина Рязанской области живет в селе.

Добавляется, что средним возрастом жителей является 43 года.