Рекордные 890 см: как небывалый паводок под Тюменью затопил 29 поселков
В Тюменской области спасатели укрепляют дамбы из-за рекордного паводка
В Тюменской области зафиксирован небывалый паводок, из-за которого в зоне подтопления оказались 29 населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор, отметив, что ситуация осложняется сильным подъемом уровня воды сразу в двух реках — Туре и Пышме, передает Газета.ру.
Обстановка на реках, принятые меры и последствия
- Динамика уровня воды: Если на реке Туре подъем воды практически прекратился после достижения рекордной отметки в 890 см, то река Пышма продолжает прибывать со скоростью около 20 см в сутки.
- Прогнозы властей: По словам главы региона, подъем воды продолжится еще два-три дня. Власти и экстренные службы укрепляют земляные валы и закрывают низинные участки для сдерживания стихии.
- Посещенные районы: Александр Моор лично проинспектировал ход противопаводковых работ в селах Червишево и Богандинском, а также в деревне Головина.
- Последствия для инфрастуктуры и экологии: В зоне затопления оказались жилые дома и приусадебные участки. Ранее разлив Туры подтопил набережную, дворы и пляжи в Тюмени, вызвал заморы рыбы из-за дефицита кислорода и привел к жалобам жителей на качество водопроводной воды. В городе также временно приостановили движение маломерных судов.