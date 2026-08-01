Рекордные 890 см: как небывалый паводок под Тюменью затопил 29 поселков

Динамика уровня воды: Если на реке Туре подъем воды практически прекратился после достижения рекордной отметки в 890 см, то река Пышма продолжает прибывать со скоростью около 20 см в сутки.

Прогнозы властей: По словам главы региона, подъем воды продолжится еще два-три дня. Власти и экстренные службы укрепляют земляные валы и закрывают низинные участки для сдерживания стихии.

Посещенные районы: Александр Моор лично проинспектировал ход противопаводковых работ в селах Червишево и Богандинском, а также в деревне Головина.