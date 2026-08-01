«Поэтому и тянут»: Татьяна Тарасова раскрыла истинное отношение ISU к россиянам
РИА Спорт: Тарасова обвинила ISU в затягивании выдачи нейтрального статуса
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила мнение, что Международный союз конькобежцев (ISU) сознательно затягивает процесс рассмотрения и присвоения нейтрального статуса российским фигуристам, так как не желает их полноценного возвращения на международные турниры, пишет РИА Спорт.
Контекст и детали решений ISU
- Скептицизм Тарасовой: Тренер жестко прокомментировала выборочную и неспешную выдачу статусов: «Не хотят, чтобы мы выступали, поэтому тянут. Именно поэтому нас и отстраняли на четыре года».
- Официальный допуск ISU: 30 июня 2026 года Международный союз конькобежцев принял решение о частичной отмене бана и допуске российских и белорусских атлетов к турнирам под эгидой организации, начиная с сезона-2026/27, исключительно в нейтральном статусе.
- Процесс проверки: Для участия спортсмены должны получать индивидуальные одобрения от комиссии по этике и честности (Skating Integrity Unit), проходя проверку на отсутствие связей с силовыми структурами и публичной поддержки боевых действий.
- Текущий статус выплат одобрений: Часть фигуристов (включая Аделию Петросян, Анну Фролову, Алину Горбачеву, Арсения Федотова, Льва Лазарева и других) уже получили разрешение, однако процесс рассмотрения заявок остальных продолжается в индивидуальном порядке.