«Поэтому и тянут»: Татьяна Тарасова раскрыла истинное отношение ISU к россиянам

Скептицизм Тарасовой: Тренер жестко прокомментировала выборочную и неспешную выдачу статусов: «Не хотят, чтобы мы выступали, поэтому тянут. Именно поэтому нас и отстраняли на четыре года».

Официальный допуск ISU: 30 июня 2026 года Международный союз конькобежцев принял решение о частичной отмене бана и допуске российских и белорусских атлетов к турнирам под эгидой организации, начиная с сезона-2026/27, исключительно в нейтральном статусе.

Процесс проверки: Для участия спортсмены должны получать индивидуальные одобрения от комиссии по этике и честности (Skating Integrity Unit), проходя проверку на отсутствие связей с силовыми структурами и публичной поддержки боевых действий.