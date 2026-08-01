Город ушел под воду: сильный ливень парализовал электротранспорт Калининграда
Клопс: Центр организации движения Калининграда сообщил о сбоях из-за непогоды
Сильный ливень в Калининграде привел к сильному подтоплению ключевых городских магистралей. Из-за разгула стихии Центр организации движения и пассажирских перевозок сообщил об изменениях и приостановке работы нескольких маршрутов электротранспорта и автобусов, пишет Клопс.
Детали сбоя в работе общественного транспорта
- Приостановка электротранспорта: Из-за затопления Московского проспекта, а также улиц Октябрьской и Багратиона полностью остановлено движение троллейбусов № 2 и № 7 и трамваев № 3 и № 5.
- Изменение схемы троллейбуса № 1: Из-за воды на улице Ульяны Громовой троллейбусы первого маршрута временно разворачиваются в районе Южного вокзала.
- Обходные маршруты для автобусов: Подтопление улицы Ялтинской заставило пустить автобусы № 28 и № 87 в объезд — через Московский проспект и улицу Маршала Покрышкина.