До $20 тыс. за въезд: США сделали программу визовых залогов постоянной

Максимальный залог: минимальная планка в $5 тыс. упразднена, а максимальный размер возможной суммы финансового гаранта увеличен до $20 тыс. (варианты выплат: $10 тыс., $15 тыс. или $20 тыс.).

Индивидуальный подход: назначение визового залога зависит от решения консульского сотрудника во время собеседования для гарантирования соблюдения условий пребывания и своевременного выезда из США.

Список государств: в перечень вошли 50 стран, из которых около 30 — государства Африканского континента, а также Кыргызстан, Таджикистан, Грузия и ряд других. Россия в данный список не включена.