До $20 тыс. за въезд: США сделали программу визовых залогов постоянной
США введут постоянный визовый залог до $20 тысяч для граждан 50 стран
С Госдепартамента США поступило уведомление о введении с 3 августа 2026 года на постоянной основе программы визовых залогов для граждан 50 стран мира. Решение касаются заявителей, претендующих на неиммиграционные деловые (B-1) и туристические (B-2) визы. Это следует из обновленного 1 августа уведомления на сайте Госдепартамента США.
Детали программы и условия возврата средств
- Максимальный залог: минимальная планка в $5 тыс. упразднена, а максимальный размер возможной суммы финансового гаранта увеличен до $20 тыс. (варианты выплат: $10 тыс., $15 тыс. или $20 тыс.).
- Индивидуальный подход: назначение визового залога зависит от решения консульского сотрудника во время собеседования для гарантирования соблюдения условий пребывания и своевременного выезда из США.
- Список государств: в перечень вошли 50 стран, из которых около 30 — государства Африканского континента, а также Кыргызстан, Таджикистан, Грузия и ряд других. Россия в данный список не включена.
- Правила возврата: внесенные денежные средства полностью возвращаются гражданину после его своевременного выезда из США или при аннулировании/отказе во въезде до начала поездки.