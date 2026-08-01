В шаге от реактивного струйного потока: как Porsche Cayenne разогнали до 269 км/ч под гигантским планером
«За рулем»: электрический Cayenne прошел экстрим тест на скорости под реактивным
Немецкий автопроизводитель Porsche провел уникальные испытания электрического кроссовера Cayenne Turbo Electric на взлетно-посадочной полосе аэрокосмического порта Мохаве (Калифорния, США). Внедорожник разогнался до 269 км/ч непосредственно под двухфюзеляжным самолетом Stratolaunch Roc — крупнейшим в мире воздушным судном по размаху крыла (117 метров), пишет За рулем.
Детали испытаний и аэродинамический вызов
- Идея трюка: инженеры Stratolaunch рассчитали, что позади шасси и перед хвостовым оперением самолета при взлете и посадке образуется небольшая «капсула» относительного затишья. Задача электромобиля заключалась в том, чтобы точно удерживать положение в этой зоне во время движения.
- Риски и сложность: отклонение от траектории грозило попаданием под мощнейший струйный поток шести реактивных двигателей Roc или столкновением со стойками шасси гигантской машины масссой около 590 тонн.
- Характеристики автомобиля: в испытаниях участвовал Cayenne Turbo Electric весом 2645 кг с силовой установкой мощностью 1139 л. с.
- Пилот за рулем: автомобилем управлял гонщик и заводской пилот Porsche Патрик Лонг. По его словам, удерживать позицию при гуле шести двигателей над крышей было крайне напряженной задачей.
- Итог эксперимента: кроссовер успешно выполнил синхронный разгон и торможение как при двух взлетах, так и при двух посадках гигантского самолета.