В шаге от реактивного струйного потока: как Porsche Cayenne разогнали до 269 км/ч под гигантским планером

Идея трюка: инженеры Stratolaunch рассчитали, что позади шасси и перед хвостовым оперением самолета при взлете и посадке образуется небольшая «капсула» относительного затишья. Задача электромобиля заключалась в том, чтобы точно удерживать положение в этой зоне во время движения.

Риски и сложность: отклонение от траектории грозило попаданием под мощнейший струйный поток шести реактивных двигателей Roc или столкновением со стойками шасси гигантской машины масссой около 590 тонн.

Характеристики автомобиля: в испытаниях участвовал Cayenne Turbo Electric весом 2645 кг с силовой установкой мощностью 1139 л. с.

Пилот за рулем: автомобилем управлял гонщик и заводской пилот Porsche Патрик Лонг. По его словам, удерживать позицию при гуле шести двигателей над крышей было крайне напряженной задачей.