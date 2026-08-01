Следы на реголите: как архивный снимок водяного эксперимента НАСА стал сенсацией

KP.RU: в Сети разошлись кадры с загадочным объектом на снимках Луны от NASA

Общество

В Сети вновь набрал популярность снимок НАСА, сделанный в 2009 году аппаратом LCROSS перед его столкновением с Луной. Внимание энтузиастов-уфологов привлек объект правильной формы в районе кратера Кабеус, расположенного на южном полюсе спутника. Сторонники конспирологических теорий предположили, что запечатленная структура может быть базой или сооружением искусственного происхождения, пишет KP.RU.

Цели миссии LCROSS и научные факты

  • Главная задача аппаратa: Эксперимент LCROSS в октябре 2009 года проводился с целью поиска водяного льда в вечно затененных кратерах на южном полюсе Луны.
  • Результаты удара: Направленный удар разгонного блока «Центавр» и последующий пролет зонда LCROSS сквозь поднятое облако пыли позволили ученым подтвердить наличие водяного льда и других химических соединений в лунном реголите.
  • Отсутствие доказательств: Как отмечает издание KP.RU, научно подлинных доказательств существования внеземных сооружений или искусственных объектов на Луне нет.
  • Открытость данных: Утверждения о том, что НАСА пыталось скрыть эти кадры, не соответствуют действительности — архивные снимки миссии находятся в свободном доступе уже много лет.

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