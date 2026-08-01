Следы на реголите: как архивный снимок водяного эксперимента НАСА стал сенсацией
KP.RU: в Сети разошлись кадры с загадочным объектом на снимках Луны от NASA
В Сети вновь набрал популярность снимок НАСА, сделанный в 2009 году аппаратом LCROSS перед его столкновением с Луной. Внимание энтузиастов-уфологов привлек объект правильной формы в районе кратера Кабеус, расположенного на южном полюсе спутника. Сторонники конспирологических теорий предположили, что запечатленная структура может быть базой или сооружением искусственного происхождения, пишет KP.RU.
Цели миссии LCROSS и научные факты
- Главная задача аппаратa: Эксперимент LCROSS в октябре 2009 года проводился с целью поиска водяного льда в вечно затененных кратерах на южном полюсе Луны.
- Результаты удара: Направленный удар разгонного блока «Центавр» и последующий пролет зонда LCROSS сквозь поднятое облако пыли позволили ученым подтвердить наличие водяного льда и других химических соединений в лунном реголите.
- Отсутствие доказательств: Как отмечает издание KP.RU, научно подлинных доказательств существования внеземных сооружений или искусственных объектов на Луне нет.
- Открытость данных: Утверждения о том, что НАСА пыталось скрыть эти кадры, не соответствуют действительности — архивные снимки миссии находятся в свободном доступе уже много лет.