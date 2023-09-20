Число обращений владельцев животных в связи с укусами клещей выросло в Московской области

В Подмосковье зафиксирован рост обращений владельцев домашних животных из-за укусов клещей. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Всего с начала года в Подмосковье за ветеринарной помощью в связи с укусом клеща обратилось около четырех тысяч хозяев с домашними животными. Из них более тысячи случаев, когда подтвердился диагноз пироплазмоз», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

В ведомстве подчеркнули, что после укуса клеща важно вовремя обращаться за ветеринарной помощью, потому что вместе со слюной клеща в кровь животного попадают микроскопические паразиты — пироплазмы. Они размножаются и разрушают эритроциты крови питомцев.

Отметим, что записаться на прием к специалистам Госветслужбы Подмосковья можно через портал Госуслуг или по телефону Единого контакт-центра: 8 (495) 668-01-25.