Гений Месси, чудо Кабо-Верде, драма Ирана: на чемпионате мира по футболу завершился групповой этап

На чемпионате мира по футболу в Северной Америке завершился групповой этап. Определились все участники плей-офф. Уже 28 июня начинаются матчи на вылет. Портал «Подмосковье сегодня» подводит главные итоги первой части мундиаля.

Состав пар

Борьбу продолжают 32 команды — на последних турнирах именно столько команд только начинали борьбу. Из-за увеличения числа команд пришлось ввести новый этап — 1/16 финала.

На этой стадии сыграют: Германия — Парагвай, Франция — Швеция, ЮАР — Канада, Нидерланды — Марокко, Португалия — Хорватия, Испания — Австрия, США — Босния и Герцеговина, Япония — Бразилия, Норвегия — Кот-д’Ивуар, Эквадор — Мексика, ДР Конго — Англия, Кабо-Верде — Аргентина, Египет — Австралия, Алжир — Швейцария, Бельгия — Сенегал, Гана — Колумбия.

Главные сюрпризы

Фото: [ ФИФА ]

Из четырех дебютантов турнира (Кабо-Верде, Иордания, Узбекистан, Кюрасао) в плей-офф пробилась только африканская команда. Сборная Кабо-Верде снискала всеобщие симпатии после первого матча с Испанией (0:0), а 40-летний голкипер команды Возиньо враз стал мировой знаменитостью. Затем команда устояла в матчах с Уругваем и Саудовской Аравией и с тремя очками заняла второе место в группе Н. В какой-то степени повезло: Иран в своей группе также все три матча завершил вничью, но занял третье место и не прошел в плей-офф.

Главный сюрприз со знаком минус — команда из той же группы Н, Уругвай. У двукратных чемпионов мира сразу все разладилось, лидеры команды конфликтовали с главным тренером Марсело Бьелсой. В итоге бесславное возвращение домой.

Неожиданно не вышла из группы талантливая сборная Турции. В последнем матче команда вырвала победу у США (3:2), но это не спасло от последнего места в группе после поражений от Австралии и Парагвая.

Драма Ирана

На долю сборной Ирана выпало немало переживаний. Иранцам не позволили привезти полную делегацию. Команда базировалась в мексиканской Тихуане и была вынуждена летать на матчи в США в день игры, а затем сразу же покидать Штаты.

Иран сыграл вничью с Бельгией и Новой Зеландией, а в заключительном матче группы с Египтом (1:1) забил в компенсированное время, но гол отменили из-за микроскопического офсайда.

Оставшись на третьем месте, иранцы ждали окончания игр в других группах. Один за другим матчи заканчивались не так, как им было нужно. Например, сборная ДР Конго, пропустив первой, вырвала победу у Узбекистана (3:1). Последним шансом для иранцев был матч Австрия — Алжир. Иранцам нужна была победа одной из команд. В компенсированное время Алжир выскочил вперед, но через пару минут пропустил. 3:3 — все на этом турнире было против Ирана.

Гонка бомбардиров

Фото: [ Харри Кейн/ФИФА ]

Лионель Месси забил в трех матчах шесть мячей. Когда Месси был на поле, за Аргентину забивал только он. Лео обошел Мирослава Клозе в гонке лучших бомбардиров чемпионата мира, доведя рекорд до 19 мячей.

Соревнование голеадоров на этом турнире обещает быть очень жарким. Свои амбиции уже подтвердили французы Килиан Мбаппе и Усман Дембеле, бразилец Винисиус Жуниор, норвежец Эрлинг Холанд. У них по четыре забитых мяча. Далее более десятка игроков с тремя голами, в том числе и англичанин Харри Кейн.

Расклады

Пожалуй, самую убедительную игру на групповом этапе показали финалисты прошлого чемпионата Аргентина и Франция. И повторение катарского финала возможно: в плей-офф команды оказались в разных половинах сетки и могут встретиться только в решающем матче.

«Аргентинская» половина выглядит попроще. В 1/16 финала команда Месси сыграет с Кабо-Верде, дальше с победителем матча Австралия — Египет. И только в полуфинале маячат соперники, которых причисляют к фаворитам турнира — Бразилия или Англия.

Франция начнет со Швецией, далее выход на победителя матча Германия — Парагвай. В этой же четверти Нидерланды и Марокко, которые сыграют друг с другом в 1/16 финала, — самый топовый матч на этой стадии.

Испания стартует в плей-офф с неуступчивой Австрией Ральфа Рангника. Если одолеет, выйдет на победителя матча Португалия — Хорватия. Вывеска громкая, но португальцы больше разочаровывают на этом турнире, а хорваты как-то явственно постарели.