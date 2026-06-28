«Челюсти» в Приморье: акулы взяли в осаду пляжи и пугают отдыхающих

Популярные пляжи Приморского края оказались в центре неожиданной осады — местные воды массово заполонили акулы, пишет Газета.ру со ссылкой на SHOT. Очередной инцидент произошел в бухте Триозерье, где хищницу заметили в непосредственной близости от сапсерфера, а на следующий день отдыхающие насчитали уже два плавника над водой. В регионе фиксируют уже седьмую встречу с акулами за неделю.

Приморское побережье, традиционно привлекающее туристов и местных жителей, неожиданно превратилось в зону повышенной опасности. Telegram-канал SHOT сообщает о массовом появлении акул у берегов популярных бухт. По словам очевидцев, в бухте Триозерье хищник подошел почти вплотную к сапбордисту — шокированные отдыхающие снимали на видео плавник, то и дело рассекающий водную гладь. Все происходило в каких-то двух сотнях метров от пляжной зоны.

На следующий день ситуация усугубилась: на том же самом месте были замечены уже два плавника. Местные жители предполагают, что хищники устроили настоящую охоту за рыбой прямо у берега. Для старожилов это стало шоком — никто не припомнит, чтобы акулы подходили так близко к людям.

Ситуация в регионе приобретает системный характер. За эту неделю это уже седьмой случай обнаружения хищников:

Бухта Триозерье — первая встреча с акулой у сапсерфера, на следующий день — два плавника одновременно;

Мыс Тобизина — еще одно место, где зафиксировано присутствие хищниц;

Бухта Тихая во Владивостоке — акулы замечены прямо в черте города;

Две особи выловлены рыбаками в разных частях побережья.

Официальных решений о закрытии пляжей пока не принималось, однако сами отдыхающие массово отказываются от купания. В соцсетях местные жители призывают друг друга не рисковать и держаться подальше от воды. В других районах Приморья, где также замечали акул, люди продолжают купаться, но с заметной опаской. Туристы пересматривают планы на отдых, а экологи связывают массовое приближение хищников к берегу с изменением миграционных путей рыбы и, возможно, климатическими сдвигами в акватории Японского моря.