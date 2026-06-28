Адское лето на курортах: российские туристы массово меняют направления для отпуска

Аномальная жара, охватившая Средиземноморье, кардинально меняет карту летнего туризма, пишет «Турпром» . Температурный рекорд, когда столбики термометров стабильно превышают отметку +40 градусов, а море прогревается до +29, делает классический пляжный отдых в разгар сезона не только дискомфортным, но и опасным для здоровья. Туристические потоки переориентируются с раскаленных южных курортов на прохладные берега Балтики и скандинавские фьорды, а отельеры Турции, Греции и Италии вынуждены экстренно пересматривать ценовую политику и продлевать сезоны.

Устоявшаяся десятилетиями формула летнего отпуска — июль, море, солнце — в одночасье потеряла смысл. Климатический кризис нанес сокрушительный удар по южноевропейской туриндустрии. Смертоносный африканский купол и атмосферная «Омега-блокировка» создали над Средиземноморьем условия, в которых даже загорелые туристы мечтают только об одном: укрыться в номере под кондиционером.

Турецкие и греческие отельеры бьют тревогу: высокий сезон стремительно превращается в период убытков. Пляжи Антальи и Бодрума пустеют, а те, кто все же рискнул приехать, выбирают бассейны с охлажденной водой, а не море, которое напоминает парное молоко. Эксперты фиксируют тектонический сдвиг в поведении путешественников:

Южные курорты теряют привлекательность: температура воздуха +40…+42 °C и вода +29 °C лишают отдых всякого удовольствия, превращая его в испытание на выносливость;

Платежеспособная аудитория уходит на север: Балтийское море со своими +22 °C и скандинавские фьорды становятся главными бенефициарами климатического хаоса;

Сезонность меняется на глазах: «высокий сезон» для Турции и Испании сдвигается на октябрь–ноябрь и раннюю весну, когда жара спадает до комфортных значений;

Южные отельеры вынуждены демпинговать: чтобы удержать оставшихся клиентов, цены на июльские пакеты снижаются до рекордных минимумов.

Александр Гордиец, главный редактор «Турпрома», называет происходящее самым масштабным вызовом для индустрии путешествий за последние сто лет. По его словам, старый формат, когда миллионы людей устремлялись к шведским столам раскаленной Антальи, изжил себя окончательно. Сорокаградусный зной делает нахождение у воды невыносимым, а подсчет аннулированных ваучеров лишь подтверждает тренд.

В итоге возникает парадоксальная картина: южные отельеры вынуждены снижать цены в разгар традиционного сезона, чтобы не потерять «живые деньги», а северные направления — Прибалтика, Скандинавия, север России — переживают небывалый наплыв гостей. Эксперты рекомендуют российским туристам пересмотреть привычки: либо переносить семейные поездки в Турцию или Египет на октябрь–ноябрь, либо выбирать альтернативные маршруты в рамках фиксированного летнего отпуска. Платить 160–180 тысяч рублей за путевку, чтобы прятаться от палящего солнца в лобби отеля, становится не просто некомфортно, но и экономически бессмысленно.