Чистая вода для округа Пушкинский: глава рассказал о работе по улучшению водоснабжения

В ходе совещания, состоявшегося 16 июня под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева, были подробно обсуждены вопросы качества водоснабжения и стратегии обеспечения жителей чистой питьевой водой.

Глава Пушкинского Максим Красноцветов доложил о текущих работах, направленных на существенное улучшение водоснабжения в округе. Ключевым направлением является масштабная реконструкция восьми водозаборных узлов (ВЗУ) и выполнение проектных работ по еще одному. В прошлом году были заключены контракты на проведение этих работ, включающих внедрение современных технологий водоподготовки.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

По предварительным данным, завершение работ на ВЗУ №1, 3 и 12 в Пушкино, ВЗУ №8 в Тарасовке, ВЗУ №14 и 18 в Правде, а также на ВЗУ №42 в Левково запланировано на конец 2025 года. Реконструкция ВЗУ №6 в поселке Лесной также успешно выполняется и должна быть завершена в текущем году. Эти мероприятия существенно улучшат качество воды, подаваемой в дома жителей Пушкинского округа.

Для дальнейшего улучшения ситуации в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области направлена заявка на включение в программу еще семи ВЗУ и 17 участков водопроводных сетей.