Читатели Болычевской библиотеки изготовили окопные свечи для бойцов СВО

В Болычевской библиотеке Волоколамского округа местные читатели вместе с сотрудниками учреждения изготовили 300 окопных свечей. Они будут отправлены на передовую в рамках гуманитарной помощи военнослужащим.

Участники любительского объединения «В кругу друзей» подчеркнули, что свечи не только символизируют поддержку тех, кто сейчас защищает интересы всей страны, но и обеспечивают необходимые свет и тепло для солдат в трудных полевых условиях. Они уверены в мужестве защитников и готовы делать все возможное для оказания поддержки.

Жители Волоколамска активно участвуют в поддержке военнослужащих: кто-то изготавливает окопные свечи, другие плетут маскировочные сети. Многие приносят домашние заготовки и теплые вещи, чтобы хоть как-то помочь приблизить победу над врагом.

Принять участие в сборе гуманитарной помощи для военных может каждый. Пункт сбора расположен по адресу: г. Волоколамск,Октябрьская пл., д. 2А, в здании бывшего книжного магазина «Подвиг».