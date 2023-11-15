Американцы массово выразили полное непонимание того, для чего это надо немецкому правительству.

Новостное издание Breitbart, которое выходит в Соединенных Штатах, опубликовало данные о том, что Бундестаг утвердил финансирование Украины на следующий год. Оно будет удвоено по сравнению с годом текущим. Это вызвало массовое недоумение читателей таким поступком.

Немцам напомнили, что на Украине сейчас идут массовые чистки, а официальный Киев балансирует на грани полного коллапса. Дела идут далеко не лучшим образом.

«Армия проигрывает по всем фронтам, ежедневно происходят массовые дезертирства и сдачи в плен. Так что там Германия финансирует?» - спросил один из читателей.

Некоторые пользователи сети предположили, что поток денег на Украину увеличился из желания отмыть некие «грязные» деньги. Они не помогут ВСУ одержать победу, зато обогатят небольшую часть украинцев, которые сразу же переедут в Европу. Один из комментаторов заявил, что ему стало легче от того, что хоть кто-то взялся финансировать Зеленского. Это означает, что тот хотя бы на время перестанет клянчить деньги у Соединенных Штатов.