Члены Совета Ветеранов из Дубны научили горожан плести маскировочные сети для СВО

В рамках Ежегодной акции — Благотворительный концерт «Zащитникам с любовью» ветераны из городского округа Дубна научили горожан плести маскировочные сети. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Прямо на Молодежной поляне был установлен каркас, рядом уже опытные исполнители нарезали лоскуты материала нужного размера, другие женщины показывали своим примером, как именно закреплять ткань на сетке.

Отмечается, что в совместной работе приняли участие более пятнадцати человек. Конечный результат — маскировочная сеть отправится с ближайшей машиной гуманитарной помощи в зону проведения СВО, чтобы приблизить победу бойцов.

В городской администрации рассказали, что помощь в городе собирают и передают в зону боевых действий регулярно. А в настоящий момент идет активный сбор помощи для Курской и Белгородской областей.