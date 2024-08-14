Что делать, если ребенок рисует смерть: советы психолога

Многие родители стараются следить за рисунками, которые делают их дети. В этом виде творчества очень ярко прослеживается внутреннее состояние ребенка, о котором сложно догадаться по его поведению. Психолог Александра Метальникова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие рисунки чаще всего пугают родителей и что с ними делать.

Специалист отметила, что в случае, если ребенок рисует что-то мрачное, страшное, с кровью или даже говорит, что хочет кого-то убить — это не повод для паники и допросов.

«Надо спросить, как он видит это и почему. Самое главное — делать это не в виде допроса или в тоне «все очень плохо, просто ужасно», а в доверительном и спокойном. Но для этого важно уметь так разговаривать с ребенком, должны быть доверительные отношения», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По ее словам, через рисунки ребенок может выражать свои страхи и моменты, которые его беспокоят.

«Не только же родителей постоянно что-то беспокоит. Нужно пожалеть, побыть с ребенком в этом состоянии. У любого ребенка есть страхи, травмы, это нормально. Задача родителей как раз не уберечь от переживаний, а научить его справляться с ними», — добавила Метальникова.

Самый простой способ помочь — это предложить перерисовать картинки или дополнить их так, чтобы они стали светлыми.

«Обычно любая травма или переживание — это история. Проблема не в том, что она случилась, а в том, что не дошла до конца. Если ребенок хочет кого-то убить — на его языке это означает, что человек его раздражает или он его боится, но просто не знает, что еще делать. Не надо наводить панику, помогите ему разобраться с чувствами», — заявила психолог.

У детей, отметила специалист, язык более упрощенный, они мыслят «большими кругами».

«Условно это «люблю или ненавижу». Поэтому попробуйте поговорить или распечатать список чувств и определить вместе с ребенком, что он сейчас испытывает», — заключила Метальникова.

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