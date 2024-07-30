Психолог Метальникова рассказала, как родители передают детям свои страхи перед

Многие родители очень сильно переживают перед тем, как их ребенок пойдет в первый класс. Некоторые такие страхи могут крайне негативно сказаться на учебе и способности строить отношения с одноклассниками. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Александра Метальникова .

Самое главное, по ее словам, это самой маме подготовиться к походу ребенка в первый класс.

«Мы — мамы, проецируем свои чувства, страхи и переживания на ребенка гораздо больше, чем папы. Если у мамы есть страх перед школой, перед детским садом, есть какие-то личные неприятные переживания, то маме необходимо сесть и выписать их. Честно самой себе сказать, чего она боится относительно похода ребенка в первый класс», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Еще один из наиболее простых способов избавить от страхов себя и ребенка — нарисовать эти страхи вместе.

«Потом их можно либо перерисовать из страшных в смешные, либо просто сжечь. Важно не полениться и сделать это заранее, иначе ребенку придется разгребать не только свои личные проблемы, но и проблемы родителей», — добавила Метальникова.

Психолог отметила, что сейчас существуют специальные рассказы про школу, которые очень полезно читать детям, внедряя в их жизнь только положительные мысли.

«Если мама боится, что ребенок будет плохо учиться, важно понять для себя — чему я хочу научить своего ребенка. Оба родителя могут сесть и написать целый список качеств или навыков, которые они желают своему ребенку. Например — дружить, вступать в хорошие, интересные отношения со сверстниками, уметь учиться, познавать новое. Если вы это опишете, то какие-либо страхи насчет оценок отпадут сами собой», — пояснила эксперт.

По словам психолога, гораздо важнее научить ребенка учиться, чем получать пятерки.

«Таким детям потом очень трудно отключиться от этого страха внешней оценки и начать строить свою жизнь такой, какая им нужна. И это тоже важно помнить», — заключила Метальникова.

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