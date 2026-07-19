Что изменилось для водителей старше 65 лет — в России начали действовать новые правила для автолюбителей

С 2026 года в России кардинально изменился порядок прохождения медицинской комиссии для водителей, сообщает интернет-портал njcar.ru. Теперь скрыть опасный диагноз от Госавтоинспекции практически невозможно: вся информация о заболеваниях поступает в единую электронную базу данных, доступную врачам и сотрудникам ГИБДД.

Цифровизация и новые требования к медкомиссии

Главное новшество — полная цифровизация процесса. Медицинское заключение оформляется исключительно в электронном виде и заверяется цифровой подписью врача, после чего автоматически направляется в ГИБДД. Бумажные справки больше не принимают.

Обязательными стали лабораторные исследования: анализы крови и мочи, которые позволяют выявить следы алкоголя или запрещенных веществ. При сомнительных результатах назначаются дополнительные проверки. Водитель также обязан пройти психиатра и нарколога — их заключение теперь имеет решающее значение.

Теперь перед посещением врачей информация о состоянии здоровья каждого кандидата проверяется автоматически через государственные базы. Система видит сведения о прошлых диагнозах, лечениях и обращениях в медицинские учреждения.

Что изменилось для водителей старше 65 лет

Для водителей старше 65 лет правила стали значительно строже. К обязательному списку специалистов — терапевту, психиатру и наркологу — добавились кардиолог и невролог. Такое решение обусловлено тем, что сердечно-сосудистые и неврологические патологии критически влияют на скорость реакции, концентрацию внимания и способность управлять автомобилем.

Кроме того, пожилые водители проходят дополнительные тесты: врачи проверяют память, скорость реакции, координацию движений, слух и умение концентрировать внимание. Возраст сам по себе не является причиной отказа, но при выявленных нарушениях справка может быть выдана на более короткий срок.

Автоматическое аннулирование прав

Если врач обнаруживает заболевание, несовместимое с вождением, информация мгновенно уходит в Единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ). ГИБДД имеет прямой доступ к этим данным.

При этом сам по себе диагноз — еще не приговор. Водитель сначала получает предписание пройти внеочередную медкомиссию. На это дается три месяца. Если он проигнорирует требование или диагноз подтвердится, права аннулируют автоматически через базу данных — без судов и разбирательств.

Без отметки в электронной базе медкомиссия считается незавершенной. Продлить или заменить водительское удостоверение невозможно. Просроченные права означают автоматический запрет на управление транспортным средством.

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