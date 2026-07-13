Каждый водитель хотя бы раз оказывался в ситуации, когда едущий сзади автомобиль буквально «висит» на бампере, мигает фарами и сигналит. Сердце начинает биться чаще, руки потеют, мысли путаются. Что предпринять в такой момент? Как сохранить самообладание и не спровоцировать аварию? На эти вопросы в беседе с REGIONS ответил руководитель одной из подмосковных автошкол Сергей Романов.

Автоинструктор предлагает четкий алгоритм действий. Первое и главное — сохранять скорость. Не стоит пытаться ускориться, чтобы «оторваться» от преследователя: это только усугубит ситуацию и приведет к нарушению скоростного режима. Если водитель сзади продолжает давить, можно плавно снизить скорость, чтобы у него была возможность для обгона. Также стоит включить аварийную сигнализацию — это предупредит остальных участников движения о возможной проблеме. При наличии возможности следует перестроиться в правый ряд и пропустить агрессивного водителя.

«Самое главное — не делайте резких движений. Если вы резко нажмете на тормоз, вы создадите аварию. Если вы начнете ускоряться, вы можете превысить скорость и попасть в другую аварию. Ваша задача — плавно и безопасно уйти с дороги», — объясняет Сергей Романов.

Эксперт предупреждает о типичных ошибках, которые могут обернуться серьезными последствиями. Категорически нельзя резко тормозить: это провоцирует ДТП, и вина в нем ляжет именно на того, кто затормозил без причины. Нельзя ускоряться, пытаясь «оторваться», и тем более нельзя сигналить, жестикулировать или смотреть в зеркало заднего вида вместо дороги — все это лишает водителя контроля над ситуацией и может спровоцировать конфликт.

«Многие водители начинают смотреть в зеркало заднего вида и теряют контроль над дорогой. Это опасно. Ваша задача — смотреть вперед и управлять автомобилем. Все остальное — вторично», — предупреждает Сергей Романов.

Если агрессивный водитель продолжает давить и не дает спокойно проехать, специалист рекомендует остановиться на обочине в безопасном месте, но ни в коем случае не на проезжей части. При угрозах или преследовании следует запомнить номер, марку и цвет автомобиля, направление движения и сообщить об этом в полицию. И главное — никогда не выходить из машины, если сзади агрессивный водитель.

«Если водитель сзади продолжает давить и не дает вам проехать, лучше остановиться на обочине и дать ему проехать. Если он преследует вас, не выходите из машины и позвоните в полицию», — советует Сергей Романов.

Сохранение спокойствия, по словам автоинструктора, — ключевой фактор безопасного выхода из ситуации. Паника заставляет принимать неверные решения, повышая риск аварии. Основная задача водителя — не «победить» агрессора, а доехать до пункта назначения без происшествий.

«Самое важное в такой ситуации — не поддаваться панике. Если вы сохраните спокойствие, вы сможете принять правильное решение. А если начнете нервничать — ошибетесь. И тогда последствия могут быть серьезными», — подводит итог Сергей Романов.

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