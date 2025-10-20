Что настрого запрещено делать 21 октября 2025 года

Святой Трифон Вятский, живший на рубеже XVI–XVII веков, посвятил себя служению Богу и основал Вятский Успенский монастырь. Он известен добротой и помощью нуждающимся, а верующие считают, что и сегодня святой оказывает покровительство тем, кто к нему обращается с молитвой, сообщают « Актуальные новости ».

Святая Пелагея, жившая в Антиохии в IV веке, после встречи с епископом Нонном осознала свои грехи, приняла крещение, раздала имущество бедным и ушла в Иерусалим, где приняла монашеский постриг. Она стала символом покаяния и духовного очищения.

В народной традиции 21 октября называют Починки. Мужчины занимались расчисткой леса и заготовкой дров, женщины чинили одежду, обувь и готовили баню с травяными вениками, чтобы «смыть усталость и укрепить силы перед зимой». День также был связан с погодными приметами: яркие звезды предвещали тепло, тусклые — ненастье, низкие облака — морозы, а листья на березах указывали, что снег выпадет не скоро.

Особое внимание уделялось поведению: сплетни, ссоры и конфликты считались опасными, особенно в период «Коридора затмений», когда негативная энергия возвращается многократно. Примирение и прощение в этот день, напротив, приносило мир и гармонию на весь год.

Ранее сообщалось, что духовную жизнь реже выбирают из-за материального комфорта и сытой жизни.