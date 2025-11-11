Что скрывает слово «аминь» и почему без него не обходится ни одна молитва

Священнослужители Саранского собора святого Феодора Ушакова рассказали о значении слова «аминь», которое звучит в конце каждой молитвы и используется в богослужениях. Об этом сообщает pg13 .

Как пояснили представители духовенства, «аминь» — это древнее слово, пришедшее из еврейского языка. В переводе оно означает «да будет так» или «истинно». Его произнесение символизирует согласие с произнесенной молитвой и выражает веру в то, что сказанное исполнится.

В православной традиции слово «аминь» не просто завершает молитву, а объединяет всех присутствующих в храме, создавая общее духовное единство. Верующие, произнося это слово, тем самым подтверждают свои намерения и веру, разделяя их с другими людьми и небесными силами.

Это слово как духовная подпись под молитвой, знак единства и доверия Богу, объяснили в Саранском соборе святого Феодора Ушакова.

