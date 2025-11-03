Мнения о роли женщин обернулись проверкой священника церковными структурами

В Русской православной церкви планируют провести разбирательство в отношении иерея Андрея Струцкого после его публичных заявлений о женщинах. Об этом рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов NEWS.ru .

Ранее Струцкий в публичном выступлении заявил, что полноценными личностями являются только мужчины, а женщины созданы выполнять вспомогательную роль. Он также высказал мнение, что наличие матерей-одиночек якобы влияет на «деградацию мужчин» и заявил, что женщины не способны к самостоятельному существованию.

Милонов отметил, что священнослужители не застрахованы от ошибок в формулировках. По его словам, даже активные и дисциплинированные представители духовенства могут неудачно выразить мысль публично. Депутат выразил уверенность, что церковные структуры проведут беседу со Струцким и дадут оценку его словам.

Он также добавил, что заявления священника не следует воспринимать как официальную позицию Русской православной церкви.

