Скандальная история с московской кальянщицей, забившей кальян на пасхальном куличе и выложившей видео в соцсети, получила оценку со стороны Русской православной церкви. Настоятель Свято-Введенского храма в Болхове иерей Василий Лях в беседе с RTVI заявил, что, по его мнению, действия девушки были осознанными, хоть и крайне неразумными.

«На мой взгляд, сделано это намеренно. Глупо так делать», — подчеркнул священник.

Он также отметил, что истинные мотивы поступка остаются загадкой, и предположил, что фигурантка в суде может сослаться на отсутствие злого умысла.

«Она может десять вариантов мотивации предложить. Когда на нее обратили внимание, она скажет в суде, что ничего не имела в виду. А что у нее на уме — как это разберешь?» — добавил отец Василий.

Напомним, что 27-летняя сотрудница одного из московских баров на Пасху опубликовала ролик, на котором она использует освященный кулич в качестве чаши для кальяна, сопроводив видео подписью: «Даже Христос от такого воскрес». Позднее запись была удалена, а сама девушка принесла извинения, заявив, что у нее «ни в коем случае не было цели кого-то оскорбить».

Мать кальянщицы в разговоре с ИА «Регнум» также осудила поступок дочери, назвав его «каким-то ужасом», и попросила прощения за произошедшее.

«Ксения несколько лет живет отдельно от нас, в другом городе — мы не так часто общаемся. Но она всегда с уважением относилась к религии — она крещеная, верующая, она ходит в церковь. Ксюша обычный православный человек! Я не знаю, как объяснить ее поступок, может, недоразумение или сделала не подумавши», — рассказала женщина.

Тем временем Следственный комитет России 13 апреля возбудил уголовное дело по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповедания. В ведомстве указали, что фигурантка совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, и целенаправленно распространила видеозапись в социальных медиа. В ближайшее время девушку доставят на допрос. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до одного года лишения свободы.