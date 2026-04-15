В селе Роза Люксембург, расположенном в ДНР, специалисты Мособлводоканала в минувшую неделю осуществили замену насосного агрегата на важном водоисточнике. Данная мера входит в рамки крупной программы, направленной на восстановление и модернизацию водоснабжения, реализуемой Московской областью на данной территории. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Насосный агрегат играет ключевую роль в системе водоснабжения, обеспечивая подъем и подачу воды из источника в распределительную сеть, что позволяет поддерживать необходимое давление для бесперебойного снабжения граждан. С течением времени оборудование подвержено износу, что может приводить к снижению его эффективности. Замена вышедшего из строя насоса поможет вернуть стабильное водоснабжение и увеличит надежность всей системы.

На протяжении прошедшей недели бригады Мособлводоканала восстановили нормальный режим работы на 21 участке, охватывающем как сети водоснабжения, так и самотечные коллекторы. В ходе работ были заменены участки трубопроводов общей длиной 4,5 м, и установлены муфты диаметром 100 мм.

Московская область уже долгое время оказывает всестороннюю поддержку жителям Донецкой Народной Республики, проводя профилактические и ремонтные мероприятия на объектах водоснабжения и водоотведения. Благодаря этим усилиям местные жители получают доступ к качественной воде, а инфраструктура становится более надежной и современной.

