«Что же с тобой случилось, совсем не узнать»: избитую любовником до комы навестили подруги

Модель из Краснодара Анжелика Тартанова, 33 года, была найдена в одной из московских больниц после двух недель исчезновения. Девушка не выходила на связь с родственниками и перестала появляться в социальных сетях с 22 ноября. Об этом пишет ТВ Центр.

Родственники и друзья предположили, что Анжелика могла стать жертвой своего сожителя, с которым недавно рассталась. Женщина ранее жаловалась на его ревнивый характер. При посещении квартиры подруги обнаружили только полусобранные чемоданы и паспорт модели. По информации из соцсетей, о местонахождении Анжелики сообщил лечивший ее врач. При поступлении в больницу девушка находилась без сознания, однако смогла назвать свои фамилию, имя и отчество. После госпитализации модель находилась в реанимации и потеряла память о произошедшем.

Подруга Тартановой отметила, что при вызове скорой помощи девушка была настолько избита, что постоянно теряла сознание. Она успела сказать только, что ее сильно побили.

В результате нападения Анжелика лишилась части черепа, на лице сохранились синяки и отек. Врачи отмечают, что девушка с трудом разговаривает и постепенно приходит в себя.

Подозреваемый в избиении сожитель Анжелики, 41-летний мужчина по имени Дмитрий, ранее судимый, арестован на два месяца.

