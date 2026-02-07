«Чтобы нейросети не навредили». В России вводят правила для искусственного интеллекта

Ключевой законопроект по регулированию искусственного интеллекта в РФ может поступить в Правительство в ближайшие недели. Как сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, документ может быть представлен «уже до конца февраля».

В аппарате вице-премьера уточнили, что в настоящее время ведется активная работа над данным законопроектом. Его центральными положениями станут: определение критериев для «российской» нейросети, установление четких правил в области авторского права и обязательной маркировки контента, созданного ИИ. Также будут зафиксированы права, обязанности и ответственность всех участников процесса, а также введено отраслевое регулирование применения технологий искусственного интеллекта.

Отдельной задачей называется формирование единой базы юридических понятий, которая призвана устранить возможные неоднозначные трактовки в правоприменении.

«Основной целью законодательной новеллы является предотвращение рисков, связанных с применением ИИ в «чувствительных» сферах, таких как здравоохранение, судебные органы, общественная безопасность и образование», — отмечается в сообщении.

При этом, как уточнили в аппарате Григоренко, требования к ИИ пока не планируется распространять на коммерческий сектор, за исключением организаций, относящихся к объектам критической инфраструктуры.

