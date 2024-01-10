«Чтобы выглядели, как представители элиты»: Вика Цыганова решила приодеть депутатов Госдумы

Известная певица Вика Цыганова в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня» призналась, что готова изменить облик российских народных избранников. Звезда вот уже 30 лет занимается дизайном одежды, и ей пришла в голову интересная идея.

Цыганова недавно задумалась над вопросом, который поднял философ Александр Дугин. Он предложил переодеть депутатов Государственной Думы РФ, поскольку их галстуки и костюмы, по его мнению, создают образ лондонского денди.

Дугин считает, что стоит вернуться к русским традициям. Философ заметил, что депутатов-мужчин можно было бы одевать в кафтаны, а женщин — в платки и сарафаны с сапфирами.

Вика Цыганова отчасти согласна с идеей.

«Сапфиры с мехами будут выглядеть, конечно, смешно и архаично, но преломить тенденцию и привнести русское в современном звучании надо. И я это могу и делаю уже 30 лет! Я согласна поработать над образами наших высоких чиновников, чтобы они выглядели, как представители элиты и аристократии России», — заявила артистка.

Госдума, по мнению певицы, это, прежде всего, аристократия в ее служении народу.