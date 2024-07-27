Чучейко: предельный возраст нотариусов могут увеличить до 80 лет

Предельный возраст работы для российских нотариусов может быть увеличен до 80 лет после согласования с территориальными управлениями Министерства юстиции. Соответствующее заявление сделал глава министерства Константин Чучейко, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Чучейко уточнил, что подобные поправки были предложены в недавнем законопроекте о нотариате. Накануне министр в Совфеде рассказал о подготовке соответствующего проекта. Комментируя текст документа он напомнил о том, что в данный момент предельный возраст для нотариусов составляет 75 лет. Вместо его сокращения, Чучейко предложил продлить полномочия нотариусов до 80 лет, сообщают журналисты.

Министр также добавил, что проект предполагает и изменения в системе допуска в профессию, в том числе и порядок проведения конкурсов. Было предложено создать единые комиссии, которые отвечали бы за процедуру отбора нотариусов. Такая комиссия будет состоять из 8 членов: 3 от юстиции, 3 от нотариальной палаты и 2 от исполнительной и законодательной власти субъекта федерации, подчеркнул Чучейко.