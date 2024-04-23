Чуйков подогрел слухи о романе с Муцениеце предложением во время эфира

Иван Чуйков и Агата Муцениеце прекрасно осведомлены о том, что им приписывают роман. На фоне слухов об этом ведущий решил разыграть поклонников, и сделал предложение актрисе в прямом эфире телеканала RU.TV.

Поклонники часто сводят Муцениеце и Чуйкова. Лишь недавно они смирились, что легендарная пара из «Закрытой школы» распалась, а Павел Прилучный теперь строит новую семью. Когда актриса начала появляться в проектах вместе с брюнетом, фанаты посчитали, что сердце Муцениеце занято именно им.

Сам Чуйков решил схитрить на фоне обсуждений его романа с актрисой. Он сделал ей предложение в эфире телеканала RU.TV, где были объявлены номинанты грядущей церемонии XIII Русской Музыкальной Премии.

«Ты согласна стать моей..», — спросил в эфире Чуйков.

Еще недослушав Муцениеце ответила «Да». Поклонники могли бы обрадоваться, но ситуация оказалась чисто рабочей.

«Моей соведущей на Музыкальной Премии телеканала RU.TV», — смущенно ответил Иван.

Муцениеце отметила, что догадывалась именно о таком предложении. Поклонники, впрочем, все равно не перестали верить, что между знаменитостями что-то происходит.

XIII Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV пройдет 22 мая. Мероприятие с участием опытных звезд пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.