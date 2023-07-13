Чуть больше трети украинских беженцев в Германии изъявили желание вернуться домой по окончании СВО

В то же время почти половина украинцев хотела бы остаться в ФРГ либо навсегда, либо хотя бы на несколько лет.

Немецкий федеральный институт демографических исследований совместно с рядом ведомств провел опрос среди украинцев, которые сейчас находятся на территории Германии. Выяснилось, что 44% из них хотят остаться в стране надолго, а не только до марта 2024 года. Чуть меньшее их количество соглашается вернуться на родину после окончания боевых действий. Получается, что на протяжении прошедшего года все больше жителей Украины желают остаться в ФРГ.

Данные цифры привело ТАСС. При этом отмечено, что только у 18% респондентов есть работа, все остальные сидят на пособии. Доля таких людей осталась почти неизменной. В прошлом году работающих беженцев насчитывалось 17%.