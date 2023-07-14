«Чуть что, так депрессия»: многодетная мать утопила 10-месячного ребенка в реке
Россияне не поверили, что многодетная мать в Ярославле утопила ребенка из-за депрессии
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В Ярославле задержали многодетную мать, утопившую своего десятимесячного ребенка в реке Которосль, сообщает пресс-служба регионального СК.
Как пояснили в ведомстве, вчера днем женщина с малышом зашла в воду у Толбухинского моста. Всего у нее трое детей: двухгодовалого сына она отвела в сад, а другого — семилетнего — взяла с собой на речку, у него на глазах все и случилось. Вместе с младенцем мать зашла в водоем и, утопив его, переплыла на другой берег.
СМИ сообщают, что семья является полной, а несчастный отец прокомментировал произошедшее. По его словам, причиной трагедии послужила постродовая депрессия жены.
«Кукуха поехала, чего еще-то. Только непонятно, либо всегда такая была, либо недавно началось»; «Сейчас чуть что, так послеродовая депрессия. Они просто ищут оправдание своим бесчеловечным поступкам»; «Надо мозгами думать, прежде чем рожать столько детей, тогда никакой депрессии не будет», — высказались россияне в Сети.
Ранее сообщалось, что мужчина и женщина утонули после падения автомашины в реку в Татарстане.