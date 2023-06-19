«Чуть дороже — и точка»: бывший McDonald’s повышает цены

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» повышает цена почти на все позиции меню. Связано это с изменением стоимости ингредиентов и проблемами с логистикой, сообщает Mash .

По информации журналистов, в сфере общепита изменение цен окончательно завершится к 26-му июня. Меню «Вкусно — и точки» подорожает на 5-8%. Однако стоимость напитков обещают не повышать.

«Теперь они «Чуть дороже — и точка»; «Я думаю, что это хорошо. Люди станут меньше питаться в фастфудах. Меньше будет проблем со здоровьем и лишним весом»; «За такую цену можно уже и не в общепит сходить, а в кафе»; «Я туда и так редко ходил. Да, удобно и чисто, но есть альтернативы, где можно действительно нормально поесть за те же деньги», — комментируют новость россияне.

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